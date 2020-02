Donna proveniente dalla Lombardia ricoverata agli infettivi di Brindisi: "Misura precauzionale"

In via del tutto precauzionale ieri sera al Perrino di Brindisi è stata ricoverata una donna proveniente dalla Lombardia che presentava sintomi influenzali. Il personale in servizio ha subito indossato e fatto indossare la mascherina protettiva agli altri pazienti e accompagnatori presenti.

La donna, il cui caso è al momento in fase di monitoraggio e valutazione, è stata sottoposta ad accertamenti anche da un medico di Malattie Infettive. Della Asl di Brindisi hanno fatto comunque sapere che si tratta di misure precauzionali. La donna che non è grave è stata ricoverata in isolamento.