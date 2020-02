Fanno morire il bambino appena nato per intascare l'assicurazione di un falso incidente

Un neonato lasciato morire deliberatamente dopo il parto solo per ottenere un risarcimento dall’assicurazione. È il più terribile dei reati contestati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari (Cs) nell’ambito dell’operazione “Medical Market” che ieri ha chiuso il cerchio con la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Cosenza. Punite le 4 persone coinvolte nella maxi truffa ai danni dello Stato con l’accusa di omicidio volontario e premeditato. Per loro si sono “spalancate” le porte del carcere.



Sono finiti dietro le sbarre Sergio Garasto (58 anni), Stefania Russo (42 anni), Nunziatina Falcone (47 anni) e Piero Andrego Zangaro (38 anni) sono state emesse nella mattinata del 17 febbraio. La vicenda si inserisce all’interno dell’operazione Medical Market coordinata dalla procura di Castrovillari che, in totale, ha coinvolto ben 144 persone con 101 soggetti imputati. Una vera e propria associazione criminosa composta da medici, avvocati e assicuratori con un giro d’affari di circa 2 milioni di euro.



I fatti risalgono alla notte tra il 15 e il 16 maggio del 2012. Poco dopo le ore 22, il medico Sergio Garasto invita i carabinieri a raggiungere il nosocomio di Corigliano. Una donna, Stefania Russo, ha dato alla luce un bimbo che è morto qualche istante dopo essere venuto al mondo. La partoriente racconta di essere stata coinvolta in un incidente stradale lungo la statale 106, tra Schiavonea e Sibari. Ad accompagnarla in ospedale c’è Nunziatina Falcone, che sostiene di essere stata avvertita del sinistro al telefono. Ma la disamina dei tabulati telefonici, rivela che tra le due donne non vi sono stati contatti prima delle 23.15. Inoltre, attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina, non risultano segni di infrazione o di scontri tra vetture nel luogo della segnalazione. Il caso si infittisce al punto da lasciar intendere ad una messa in scena architettata ai fini di lucro. E, ben presto, ulteriori investigazioni sulla vicenda confermano le ipotesi di una simulazione messa appunto da un nutrito sodalizio criminoso. Il finito sinistro, infatti, è stato regolato con la complicità dei medici dell’ospedale di Corigliano, tra i quali Pietro Andrego Zangaro, e la compiacenza delle due donne coinvolte. L‘aborto, a detta degli inquirenti, sarebbe stato indotto meccanicamente e attraverso la somministrazione di farmaci abortivi. Il nascituro, una volta venuto alla luce, sarebbe stato poi lasciato morire al fine di portare a termine il disegno criminoso.





In virtù di quanto accertato, la Corte d’Assise di Cosenza, concesse le attenuanti generiche, ha condannato alla pena di 25 anni di reclusione Sergio Garasto, 24 anni Stefania Russo, 23 anni per Nunziatina Falcone e Piero Andrea Zangaro. I reati contestati agli imputati sono di omicidio volontario e premeditato.

