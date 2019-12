Da 4 anni ad uno e mezzo, pena ridotta per l'evasore seriale di Sava

La corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, presidente dottoressa De Scisciolo, ha ridotto la pena al savese Bisci Mario, difeso dall’avvocato Dario Iaia, da quattro anni e 20 giorni di reclusione ad un anno e sei mesi di reclusione, applicando la disciplina della continuazione . La difesa del Bisci aveva infatti richiesto la continuazione in relazione a 4 condanne per evasioni relative a reati consumati dal Bisci nel 2015 allorquando era detenuto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare .

In effetti, la Corte ha accolto le argomentazioni difensive ed ha ridotto la pena di oltre due anni e mezzo, ritenendo la sussistenza dell’identità del disegno criminoso, ossia della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni confluenti nell’ambito di una previsione originaria unitaria , costituiti dalla commissione dei fatti con modalità analoghe a breve distanza di tempo l’uno dall’altro in analoghe condizioni di luogo .