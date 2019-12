30 milioni per i comuni dell'area industriale di Taranto nelle mani di un "comitato di saggi"

I Commissari Straordinari di Ilva In Amministrazione Straordinaria, a meno di due mesi dal via libera da parte del Mise, comunicano l’avvio della fase operativa relativa alla predisposizione del “Piano delle attività di sostegno “sociale” nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola”. Il piano che risale al decreto Mezzogiorno del ministro De Vincenti varato durante il governo Gentiloni, prevede un investimento di 30 milioni di euro. A gestirli sarà la società di consulenza Profin di Bari aggiudicataria di una specifica gara competitiva il cui bando è stato pubblicato lo scorso 6 novembre su testate giornalistiche nazionali e locali, oltreché sui siti del MISE e Ilva. La società che è stata individuata su indicazione della Struttura Commissariale, si interfaccerà da subito con i Comuni per raccogliere le esigenze del territorio e per consentire l’elaborazione del piano operativo.

I Commissari Straordinari hanno inoltre inteso istituire un Comitato di Saggi, scelti tra profili di altissimo spessore professionale e personale, per vagliare dettagliatamente il Piano e fornire supporto di consulenza.

Infine, la Struttura Commissariale sottolinea che per rendere le iniziative sempre più radicate e coerenti con il territorio saranno interpellati alcuni importanti soggetti istituzionali locali.