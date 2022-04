Filtri auto: perfetti per la primavera estate

Avere un’auto in perfetto stato d’uso e sicurezza vuol dire avere i filtri auto sempre puliti e di ultima generazione. Nella vettura esistono diversi tipi di filtri, tutti importanti e fondamentali. Avere la vettura con i filtri perfetti non solo la fa rimanere più igienica infatti soprattutto in primavera estate quando i viaggi sono più lunghi è possibile entrare in contatto con pollini, scorie, muffe ed altre piccole particelle che possono dare fastidio a chi soffre di allergie, in commercio esistono filtri capaci di combattere anche i virus! Non solo questo però infatti i filtri in perfetto stato aiutano a far risparmiare ed in periodo come questo è fondamentale!

Ecco, secondo gli esperti quali sono i filtri da tenere in considerazione e cambiare spesso.

Immagine presa da autoparti.it

Filtro Olio Motore: fondamentale

Il filtro olio motore è una di quelle parti fondamentali della vettura, tenerlo in perfetto stato d’uso è prioritario. Questo filtro ha un ruolo essenziale nel garantire il buon funzionamento e nel prolungare la vita di un motore. Il compito del filtro olio motore è quello di tenere pulito l’olio da impurità che possono rovinare gli ingranaggi. Un filtro perfetto mette al riparo la vettura da guasti che possono diventare un grave danno. In media il filtro dell'olio dovrebbe essere cambiato ogni 20.000 km o ad ogni cambio d’olio

Filtro Aria: per un abitacolo privo di polvere

Cambiare spesso il filtro d’aria è importante infatti mette a riparo da polveri ed odori sgradevoli. Molti non ritengono opportuno cambiare spesso questo filtro ed invece è un errore gravissimo infatti può fare la differenza per la salute. Un filtro vecchio o intasato fa entrare nell’abitacolo una qualità d’aria scadente. Spesso infatti questo si intasa e addirittura può arrecare danni al motore. Cambiarlo è necessario: sul commercio esistono filtri d’aria di ultima generazione capaci di filtrare nel dettaglio anche le polveri più sottili, i pollini e persino i virus.

Filtro Aria Sportivo sportivo: per avere un motore da Formula 1

Avere le prestazioni del motore della propria auto ottimali è il desiderio di tutti. Si può fare anche con la qualità dell’aria migliore. Infatti contano moltissimo i parametri di aspirazione: questi rendono un motore più sportivo, per questo motivo il filtro aria sportivo può essere molto importante. Gli esperti consultati da noi ci dicono che per avere massimi vantaggi, oltre al cambio del filtro, bisogna procedere alla rimappatura della centralina ed ovviamente il filtro deve essere sempre pulito meglio se nuovo. Il filtro d’aria sportivo è molto differente dal filtro d’aria normale infatti si può lavare e rendere la vita più lunga, migliora le prestazioni del motore in tutti i sensi ed è molto importante da avere.

Filtro carburante: amico dell’automobilista

Il filtro carburante è un vero e proprio amico dell’automobilista. Questo filtro è fondamentale per avere una vettura perfetta e non spendere troppo! Infatti per chi non lo sapesse ricordiamo che il filtro carburante ha il compito di togliere metalli, polvere, ruggine garantendo una perfetta combustione, performance adeguate e consumi minimi. Deve essere cambiato spesso e tenuto pulito infatti è dal carburante sempre pulito che la vettura ottiene il privilegio di durare più a lungo