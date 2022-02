La Confindustria a Toma, un savese alla guida degli industriali ionici

La potente associazione degli industriali ionici affida al savese Salvatore Toma, imprenditore del tessile e moda, la guida di Confindustria. Lo anticipa oggi il Quotidiano di Taranto che fa notare come la nomina di un rappresentante dell’industria tessile rappresenti una novità per la provincia della metallurgia e forse per l’Italia intera dove le redini della confederazione industriale è stata sempre appannaggio della siderurgia e dell'edilizia.

Nell’articolo di Domenico Palmiotti viene descritta anche la squadra che affiancherà Toma nel delicato incarico. Ci saranno cinque vice presidenti: Marcello Tarantino, direttore della raffineria Eni di Taranto, Fabio De Bartolomeo, presidente Ance Taranto, Wladimiro Pulpo, espressione dei trasporti; eppoi due donne: Anda Furfaro, per la sezione Servizi innovativi e di supporto alle imprese, e Lucia Minutello, di provenienza Cisa, per la sezione Energia, chimica e ambiente. Integrano la squadra il presidente della Piccola industria e dei Giovani.

Salvatore Toma, 47 anni, guida col fratello Sergio, 52enne, una realtà tessile a Sava fatta da due aziende: Gruppo Sviluppo Tessile e Vean Fashion. Sono soci al 50 per cento. Coinvolta anche la nuova generazione con Verdiana e Angelo, rispettivamente figlia e nipote di Salvatore.

Le aziende hanno una cinquantina di dipendenti diretti, un fatturato di circa 10 milioni, operano nel total look tra capispalla, giacche, pantaloni, camicie, esportano in Russia, Asia ed Europa.