Scuole sicure, a Castellaneta tampone prima di entrare in classe

Alla ripresa del lungo ponte, tutto il personale delle scuole di Castellaneta si sottoporrà al tampone antigenico per la ricerca del virus Sars Cov-19. Lo ha deciso l’amministrazione comunale della città di Rodolfo Valentino che gestirà direttamente l’attività di screening di massa a cui si potranno sottoporre su base volontaria studenti, docenti e personale amministrativo e Ata.

La campagna si terrà l’intera giornata di domani nella tensostruttura comunale di via Aldo Moro grazie alla collaborazione degli istituti comprensivi “Pascoli – Giovinazzi” e “Filippo Surico”, di infermieri volontari, degli operatori del sistema di protezione civile comunale, e con l’organizzazione diretta dell’amministrazione dl sindaco e presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti.

Di seguito i turni di accesso: 08,00 – 09,30 docenti e personale Ata; 9,30 – 11,30 alunni della scuola dell’infanzia; 11,30 – 13 alunni della scuola primaria (prime, seconde e terze classi; 14 – 15,30 alunni della scuola primaria (quarte e quinte classi); 15,30 – 17 alunni della scuola secondaria (prime e seconde medie); 18 – 19 alunni della scuola secondaria (terze medie).

Per consentire lo screening sarà necessario sottoscrivere l’apposito modulo di consenso informato per la somministrazione del tampone. È possibile scaricare il modulo sul portale istituzionale del Comune di Castellaneta.

«Vogliamo ancora una volta mettere in sicurezza i ragazzi delle nostre scuole, in questo particolare periodo di recrudescenza del virus, affinché possano rientrare a scuola senza correre alcun rischio, sia loro che le loro famiglie e il corpo docente», spiega il sindaco Gugliotti. «Lo screening – aggiunge il primo cittadino -, ci permetterà anche di valutare quanto si siano rispettate le rigide prescrizioni per i giorni di festività e prevenire focolai, disponendo la subito la quarantena dei casi postivi eventualmente riscontrati».