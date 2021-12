Come iniziare a fare trading oggi: dai migliori conti demo agli asset da monitorare

Molte persone al giorno d'oggi stanno valutando la possibilità di iniziare a fare trading online, con lo scopo di realizzare degli investimenti finanziari in totale autonomia. Questa volontà è confermata dai numeri del settore e dalle piattaforme dei migliori broker che negli ultimi mesi hanno visto moltiplicarsi il proprio numero di iscritti. Investire online in maniera autonoma non è affatto difficile, contrariamente a quanto pensavano in molti fino a qualche anno fa.

Al contrario i broker hanno avuto un doppio merito: quello di rendere le piattaforme molto semplici e intuitive, in modo tale da consentirne l'utilizzo anche a chi non dispone di particolari conoscenze informatiche e quello di rendere gli investimenti maggiormente convenienti rispetto a quanto avveniva in passato con le banche e gli uffici postali. Il trading online prevede infatti che gli investimenti vengano effettuati con dei derivati, attraverso i cosiddetti CFD, ovvero i contratti per differenza.

Rispetto alle modalità d'investimento tradizionale, il trading online permette infatti di operare in assenza di commissioni sulle compravendite. Questo è sicuramente un valore aggiunto per chi investe, in quanto influisce direttamente sul costo di un'operazione e in parte anche sulla sua produttività. Inoltre il trading presenta oggi anche delle ottime tipologie di formazione gratuita, appositamente pensata per i principianti che desiderano iniziare ad investire. Ne sono un esempio i conti demo che sono uno strumento formativo veramente utile e importante.

L'importanza di un conto demo

Per sapere quale sia il miglior conto demo è possibile leggere la guida messa a disposizione da Tradingonlineguida.com che passa in rassegna le principali piattaforme di trading che offrono questo servizio agli utenti. Il conto demo è un’opzione che permette ad un iscritto ad una piattaforma di un broker di effettuare delle simulazioni d'investimento gratuite, in modo da poter così imparare le modalità d'investimento e valutare gli effetti che un'operazione avrebbe prodotto nel tempo.

I migliori conti demo sono molto probabilmente quelli messi a disposizione da: eToro, XTB e Trade.com. XTB ha la particolarità di abbinare ad un conto demo anche un corso per principianti, mentre Trade mette a disposizione di ogni cliente una modalità demo con fondi illimitati, in modo tale da consentire una pratica anche su molti asset diversi.

Il conto demo di eToro è il più famoso, in quanto è semplicissimo e funzionale, permette di utilizzare molti strumenti per la gestione degli investimenti, la cui conoscenza tornerà decisamente utile al trader nel momento in cui inizierà ad investire con fondi reali. Inoltre questo conto demo può essere utilizzato anche con il social trading di questa piattaforma che consente di conoscere i "sentiment" e i "trend" degli altri investitori.

Asset da monitorare

Gli asset che potranno essere al centro della scena nel 2022 sono vari e diversi di questi si preannunciano particolarmente interessanti. Molti analisti prevedono che questo possa essere l'anno di un reale ritorno ad una situazione di semi normalità e questo potrebbe portare a recuperare terreno importante a titoli che hanno perso moltissimi in questi ultimi due anni. Solo per citare alcuni esempi celebri questi sono ad esempio:

International Consolidated Airlines Group.

Rynair Holdings.

Wizz Air Holdings.

Boeing.

Booking.

AirBnB.

Questi sono degli asset utili per chi è pronto a scommettere su un ritorno alla normalità che li farebbe probabilmente schizzare alle stelle ma che al tempo stesso presentano un fattore di rischio notevole se la situazione attuale dovesse prolungarsi oltre la primavera del 2022. Molto interessanti appaiono anche i titoli legati alle energie rinnovabili, vista la crisi energetica in corso, come ad esempio First Solar e Vestas.

Restano sotto stretta osservazione anche i colossi degli E-commerce, come ad esempio Amazon, ma anche Mercato Libre (per il Sud America) e Sea Ltd (per l'Asia). Infine è sicuramente da segnalare che l'inflazione potrebbe generare un maggior ricorso all'investimento sui cosiddetti beni di rifugio e favorire quindi oro, diamanti, petrolio e anche il Bitcoin. In generale quindi oggi che desidera iniziare a fare trading online può avvalersi di un conto demo per imparare a muoversi in questo settore e valutare poi attentamente vari possibili asset d'investimento.