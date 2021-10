Droga, 13 arresti nel tarantino

Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga dei CC di Taranto, i quali stanno dando esecuzione, in vari Comuni della Provincia Jonica, ovvero Massafra (TA), Palagiano (TA) e Statte (TA), nonché a Taranto, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari restrittive, emesse dal GIP di Taranto, nei confronti di 16 soggetti, 13 da condurre in carcere e 3 da sottoporre agli arresti domiciliari.

Alle operazioni stanno concorrendo militari del Comando Provinciale di Taranto, nonché unità antidroga del Nucleo CC Cinofili di Modugno (BA) ed un velivolo ad ala rotante del 6° Elinucleo CC di Bari Palese, per un totale di circa 80 militari.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti attraverso l’invio di un comunicato conclusivo nonché nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso il Comando Provinciale CC di Taranto.