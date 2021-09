Cremazione Sì, cremazione No? Il sindaco di Maruggio si affida a Facebook

Dal profilo ufficiale Facebook del sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, i maruggesi rispondono al sondaggio sul tempio per le cremazioni di cui si dovrebbe dotare il cimitero cittadino.

I risultati provvisori sono in maggioranza contrari. Al momento sono in maggioranza i cittadini di Maruggio che dicono “No” alla realizzazione di un forno crematorio nel cimitero della città.

In precedenza l’amministrazione maruggese aveva aperto lo stesso sondaggio affidandolo ad un modulo cartaceo stampato e spedito in duemila abitazioni del paese. I maruggesi dovevano compilare e consegnare di persona la risposta all’ufficio di polizia locale o direttamente al comune di Maruggio.

Prevedibilmente, le modalità di quest'antiquata e desueta scelta sono state un fallimento. Su diecimila inviate, solo 110 brochure sono state riconsegnate. Di queste, 66 nuclei famigliari hanno risposto sì, 44 sono stati i risultati, invece, negativi. Una nicchia di rispondenti, quindi, compresi nella fascia d’età dai 60 a oltre i 75 anni, come riporta lo stesso Longo su Facebook.

L’alternativa immediata e forse posticcia del sindaco, è stata ieri quella di interpellare “in rete” tutti i residenti a esprimersi sotto il post con un semplice commento.

Una scelta approssimativa e forse anche questa destinata a fallire o comunque a non dare esiti esaustivi, in alternativa all’utilizzo di decine di siti specifici per sondaggi, presenti sulla rete, che probabilmente avrebbero agevolato il lavoro agli addetti. Gli incaricati del sindaco, infatti, dovranno conteggiare uno a uno tutti i commenti sotto il suo post che al momento sono in maggioranza orientati sul rifiuto del servizio alternativo alla sepoltura. Gli esiti potrebbero cambiare ed essere sovvertiti, sebbene il sindaco non abbia dato delle precise indicazioni sulle tempistiche di “votazione”.

Marzia Baldari