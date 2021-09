I messaggi di cordoglio per la morte del sindaco Antonio Minò

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.



“Con Antonio Minó perdiamo un amico e un collega che si è dedicato alla politica e alla gestione della cosa pubblica con tanta passione. La comunità di Avetrana perde il suo sindaco, che quasi certamente sarebbe stato rieletto in queste elezioni amministrative. Giunga il cordoglio di tutta Forza Italia alla sua famiglia, alla quale ci stringiamo con rispetto nel ricordo di Antonio”.

Nota del coordinatore provinciale di Forza Italia di Taranto, Vito De Palma.



“L'incredibile e doloroso calvario dell'amico Antonio Minó, Sindaco di Avetrana, è giunto purtroppo al termine nel peggiore dei modi. La sua scomparsa ci addolora profondamente e desideriamo esprimere la più sentita vicinanza alla sua famiglia e all'intera comunità avetranese. Contagiato dal Covid, Minó aveva affrontato lunghi mesi di ricovero in ospedale con grande forza d'animo. Ricordiamo la strenua battaglia delle figlie per garantirgli cure adeguate in un momento estremamente delicato e caotico come è stato quello dell'emergenza pandemica nella fase più acuta. E vogliamo ricordare l'impegno politico e amministrativo che il Sindaco Minó non ha mai fatto mancare, per il bene della sua gente e della sua terra.

Forza Italia lo ricorda con stima e affetto, porgendogli con deferenza l'estremo saluto”.

Commento del vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia Semplice, gioioso e con lo sguardo rivolto sempre lontano. Questa foto ti rappresenta in tutto ciò che sei stato. Nella tua vita hai combattuto tanto, vincendo diverse battaglie. In quest'ultima, però, quella più importante, pur avendo lottato come un leone, non ce l’hai fatta. Non ce l’hai fatta a superare le conseguenze di questo maledetto Covid. Oggi la comunità avetranese, la tua comunità, perde una grande persona. Ciao Antonio. Ciao Sindaco!

Nota del presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto Giovanni Gugliotti Con grande dolore questa mattina ho appreso della scomparsa del Sindaco di Avetrana Antonio Minò. Una persona di grande umanità, che ha dedicato gran parte della sua vita al prossimo e alla sua amata Avetrana, impegnandosi con alto impegno civico. La sua scomparsa, causata dalla pandemia contro la quale combattiamo, è un dolore per l'intera Terra Ionica, che perde un uomo per bene e un protagonista della vita amministrativa e politica. Esprimo il profondo cordoglio dell'intera Amministrazione Provinciale ai familiari ed alla comunità di Avetrana. Giovanni Gugliotti