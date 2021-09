Con la tessera rubata del reddito di cittadinanza dello zio fa acquisti a Manduria e Oria

Un savese di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri perché accusato di aver acquistato prodotti voluttuari in alcuni negozi di Manduria e Oria utilizzando la tessera del reddito di cittadinanza sottratta allo zio.

I carabinieri della Stazione di San Pancrazio Salentino, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato il 37enne per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito.

In particolare, l’uomo, nipote della vittima, si è impossessato del portafogli mentre era appoggiato temporaneamente sul tavolo del vano cucina, contenente la tessera relativa al reddito di cittadinanza con la quale ha effettuato pagamenti in vari esercizi commerciali per l’importo di 132,00 Euro.