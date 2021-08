E' Gabriele Geretto il nuovo allenatore dei Biancoverdi

Dalla fase embrionale si passa a quella più prettamente operativa. Il Manduria che sarà comincia a prender forma. Dopo aver messo in cassaforte la matricola 100, vero e proprio simulacro per il popolo biancoverde, si passa alla fase operativa. Il commissario Giuseppe Pastorelli, ben conscio del ritardo accumulato, sembra non voler perdere ulteriore tempo prezioso. Si lavora, contestualmente, su due fronti.

Quello della composizione del nuovo assetto societario, è quello, non meno importante, di natura più squisitamente tecnica. In tal senso si registra il primo concreto passo. Il profilo individuato quale guida tecnica e di alto lignaggio. Si tratta di Gabriele Geretto. Veneto, classe cinquantadue, l'esperto tecnico vanta trascorsi di assoluto rilievo. Nel suo palmares trovano posto le panchine di Venezia, Reggina, Turris, Campobasso, vibonese ,Monopoli, Casarano e Fasano. Nell'ultimo triennio ha sovrinteso al settore giovanile della Virtus Francavilla.

Le prime dichiarazioni di Geretto sono improntate al realismo, con venature d'ottimismo.

"Ho accolto di buon grado il proposto professionale propostomi dal prof.Pastorelli- chiosa il neo allenatore messapico/. Manduria è una piazza importante ribollente di passione e con una significativa storia calcistica. Sono ben consapevole dell'arduo compito che ci attende. Bisogna, in pratica, ripartire da zero. Ho avuto un cordiale, quanto franco, colloquio col sindaco dott. Pecoraro e con alcuni consiglieri comunali impegnati, in prima persona, in questa operazione di rilancio del calcio manduriano. Sono certo che con una collaborazione diffusa riusciremo a perseguire i nostri obiettivi".

Maurizio Pasculli