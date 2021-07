«Una grande merda che deve finire». Sono parole del drammatico appello che il tabaccaio tarantino Vincenzo Labriola ha pubblicato su Facebook riprendendosi sul letto dell’ospedale dove sta ancora lottando per recuperare i danni subiti da una vile aggressione subita durante una rapina.

«Condividete questo video, sono stato vittima di una rapina che mi è costato un intervento al cervello», dice l’imprenditore mostrando i segni delle ferite ancora evidenti sul volto.

L’appello di Labriola è rivolto soprattutto allo Stato a cui chiede maggiori tutele: «se lo Stato non ci tutela ci spinge a farci giustizia da soli». Poi si rivolge alla società in generale: «Se vedete un atto criminale, non vi girate dall’altra parte ma denunciate subito altrimenti quello che è capitato a me potrebbe capitare a voi stessi prima o poi».

Il tarantino Labriola è stato aggredito da sconosciuti un mese fa e derubato dell’incasso della giornata.