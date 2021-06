Prime dosi Pfizer e Moderna, riprogrammati gli appuntamenti di lunedì 21 giugno: le nuove date

A seguito delle recenti disposizioni del Ministero della Salute, del Comitato Tecnico Scientifico e della Regione Puglia, che hanno indicato l’utilizzo dei vaccini a vettore virale esclusivamente nelle persone di età superiore o uguale a 60 anni, continua la rimodulazione degli appuntamenti in base alle disponibilità dei vaccini Pfizer e Moderna. Tutti gli appuntamenti fissati per lunedì 21 giugno 2021 per la somministrazione della prima dose sono stati spostati.

Queste le nuove date per gli appuntamenti fissati nella città di Taranto: per le persone prenotate per il PalaRicciardi, resta invariato il luogo ma il nuovo appuntamento è mercoledì 30 giugno ore 9-16; chi aveva l’appuntamento alla SVAM, dovrà recarsi giovedì 1° luglio ore 16-20 al drive through all’hub Porte dello Ionio; mentre chi ha la prenotazione per l’hub all’Arsenale, riceverà il vaccino venerdì 2 luglio ore 16-20 al drive through all’hub Porte dello Ionio.

Restano invece invariate le sedi per le vaccinazioni in provincia, con orario 9-16, cambiano le date: mercoledì 30 giugno per gli appuntamenti a Ginosa e sabato 3 luglio a Grottaglie, Manduria, Martina Franca e Massafra.

La ASL Taranto sta contattando tutti gli utenti interessati dalla riprogrammazione al fine di garantire un nuovo appuntamento, evitando per quanto possibile ulteriori disagi. Si raccomanda agli utenti prenotati per la prima dose il 21 giugno di non presentarsi presso gli hub vaccinali lunedì, poiché gli stessi hub saranno sprovvisti dei vaccini Pfizer e Moderna.