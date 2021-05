Covid, bollettino Puglia e Taranto con situazione posti letto

Oggi martedì 4 maggio 2021 in Puglia sono stati registrati 13.803 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 1.028 casi positivi: 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia BAT, 89 in provincia di Foggia, 196 in provincia di Lecce, 169 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 34 decessi: 7 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.

Questa invece la situazione nei reparti ospedalieri Covid della Asl di Taranto.

Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Taranto ospita 62 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 27 presso il reparto Malattie Infettive; 26 presso il reparto di Pneumologia e 9 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 54 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 49 presso il reparto di Medicina e 5 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 48 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 45 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 35 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 16 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 12 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 27 pazienti post-Covid.