Amnesty International Lecce per la libertà di Patrik Zaki

Patrick Zaki, è uno studente egiziano iscritto all’Università di Bologna, che l’8 febbraio del 2020 è stato fermato e arrestato in Egitto con l’accusa di incitamento alla protesta e istigazione a crimini terroristici a causa di dieci post pubblicati da un account Facebook (per altro considerato falso dal suo avvocato) e per i quali Patrick rischia fino a 25 anni di carcere.

Lunedì 1 Febbraio si è tenuta l’udienza che ha prorogato nuovamente la custodia cautelare di Patrick Zaki, costringendo lo studente egiziano alla detenzione per altri 45 giorni nel carcere de Il Cairo. Patrick Zaki inizierà così il suo secondo anno di detenzione.

Insieme a Patrick Zaki, sono centinaia i prigionieri e le prigioniere di coscienza in tutto il mondo, costretti a questa condizione solo per aver espresso le proprie posizioni. Con questa azione vogliamo chiedere ancora una volta libertà per lo studente bolognese e per tutti e tutte i prigionieri e le prigioniere di coscienza.

Ringraziamo il Comune di Lecce e il Sindaco per aver collaborato con Amnesty International Lecce in questa occasione e per il continuo supporto alla lotta per i diritti umani.