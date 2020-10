​La commissione elettorale ha finito i lavori: ecco gli eletti ufficiali

L’ufficio centrale elettorale ha terminato ieri i lavori definendo così la composizione ufficiale del prossimo consiglio comunale di Manduria. Sono quindi risultati eletti:



Gregorio Perrucci, Andrea Mariggiò (che si dimetterà e subentrerà il primo dei non eletti Scialpi Filippo), Michele Matino, Agostino Capogrosso, Mauro Baldari (che si dimetterà e gli subentrerà il primo dei non eletti Pierpaolo Lamusta) Gregorio Dinoi, Fabrizio Mastrovito, Luigia Lamusta, Serena Sammarco, Flavio Massari, Piero Raimondo (che si dimetterà e gli subentrerà il primo dei non eletti Giovanni Depasquale), Antonella Parisi, Pasquale Pesare, Vito Perrucci, Luigi Cascarano, Lorenzo Bullo, Francesco Ferretti, Roberto Puglia, Antonio Mariggiò, Domenico Sammarco, Loredana Ingrosso, Gregorio Gentile, Cosimo Breccia, Dario Duggento.

La notifica agli eletti avverrà lunedì prossimo, da quella data il sindaco potrà convocare il primo consiglio comunale.