Manduria scompare dal Consiglio regionale: i nomi di tutti gli eletti

Nella nuova composizione del Consiglio regionale scompaiono i consiglieri della circoscrizione di Manduria. Non sono stati infatti rieletti gli uscenti Luigi Morgante, Francesca Franzoso e Giuseppe Turco e Mino Borraccino. Non ce l'hanno fatta neanche i candidati Giuseppe Tommasino, Rossella Moscogiuri, Gloria Saracino e Alessandro Scarciglia. Gli unici ad essere andati vicino e che possono avere chance futura in caso di dimissioni al momento non prevedibili, sono il primario del pronto soccorso, Francesco Turco che risulta il primo dei non eletti nelle liste della Lega e il maruggese Giovanni Maiorano della lista Fratelli d'Italia.

Questa la suddivisione dei seggi tra i partiti ed all’interno degli stessi le attribuzioni degli eletti nella provincia di Taranto al netto di sostituzioni per le nomine assessorili.



Maggioranza con Michele Emiliano (eletto)

Partito Democratico 16 seggi

2 Taranto: Donato Pentassuglia 10.252 voti, Enzo Di Gregorio 4.510 voti. Primo dei non eletti Michele Mazzarano 4.376 voti.



Con Emiliano 6 seggi

1 Taranto: Gianfranco Lopane 6.663 voti. Primo dei non eletti Tonia Bova 3.211 voti.



Popolari con Emiliano 5

1 Taranto: Stellato Massimiliano 4.257 voti. Primo dei non eletti Walter Musillo 2.767 voti.



Opposizione con Raffaele Fitto (eletto)



Fratelli d’Italia 6

1 taranto: Renato Perrini 10.185 voti. Primo dei non eletti Luigi Giovanni Maiorano 4.051 voti.



Lega Salvini Puglia 4

1 Taranto: Giacomo Conserva 5.264 voti. Primo dei non eletti Francesco Turco 2.254 voti.



Forza Italia 4

1 Taranto: Vito De Palma 3.667 voti. Primo dei non eletti Massimo Di Cuia 3.451 voti.

Opposizione con Antonella Laricchia



Movimento 5 Stelle

1 Taranto: Marco Galante 2.301 voti. Primo dei non eletti Gaia Silvestri 2.148 voti.