Domenica sera Matteo Salvini sarà a Manduria

Matteo Salvini sarà a Manduria domenica 6 settembre per sostenere la campagna elettorale dei candidati locali della Lega e del candidato sindaco della coalizione, Lorenzo Bullo. Ad annunciarlo è il coordinatore provinciale del partito, onorevole Gianfranco Chiarelli. L'ex ministro dell'Interno incontrerà gli elettori in Piazza Garibaldi intorno alle ore 21,15.

“La presenza di Matteo Salvini due volte nel giro di un mese nella nostra provincia - dichiara Chiarelli - è dimostrazione della grande attenzione che tutto il partito nazionale della Lega ha per Taranto e il nostro territorio”



Il programma di Matteo Salvini nella provincia ionica prevede l’arrivo alle 16.30 a Castellaneta Marina presso lo stabilimento balneare Kalè, alle ore 17.45 Mottola al Sunset Lounge Bar via Matteotti; alle ore 19.00 comizio in Piazza della Vittoria ed alle 21.15 è previsto l’arrivo a Manduria in Piazza Garibaldi.

Conclude Chiarelli: “Mentre Emiliano e Zingaretti si blindano in un teatro a porte chiuse vietando l’accesso del pubblico, per evitare fischi e scarsa partecipazione, Matteo Salvini continua a incontrare i cittadini nelle piazze perché la sua attenzione per i tarantini e i pugliesi è davvero grande. Sono certo verrà ricambiato con l’affermazione della nostra lista al governo della regione”.