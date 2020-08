Ferretti: "cimitero ai privati, scelta insulsa dei commissari»

La mossa dei commissari straordinari che alla fine del loro mandato hanno approvato il progetto di finanza che per venticinque anni darà la gestione del cimitero comunale ai privati, non è piaciuta all’ex assessore Francesco Ferretti. «È assurdo – scrive in un commento - che prima delle elezioni i commissari si permettano di approvare un progetto per il cimitero così importante! Chissà cosa altro hanno in mente di fare», aggiunge.

Per l’avvocato che alle prossime competizioni si candida come consigliere per la Lega, certe decisioni così importanti per la comunità avrebbero bisogno di una forte condivisione con la cittadinanza attraverso i propri rappresentanti politici. «Con questo provvedimento – scrive Ferretti - sono stati aggiunti altri costi alle tasche dei manduriani. Grazie a questa insulsa iniziativa – conclude l’avvocato – aziende, peraltro straniere, lucreranno sui nostri defunti».

Il progetto di finanza per un investimento di circa 11 milioni di euro in 25 anni, è stato presentato da impresa di Martina Franca che avrà diritto di prelazione nella futura gara pubblica di cui si dovranno occupare i nuovi amministratori.