​Ufficiale: Leonardo Moccia candidato sindaco per Cdu e Destra sociale

Le segreterie cittadine di Cdu e del federato Movimento Destra Sociale hanno ufficializzato la candidatura a sindaco di Manduria del sindacalista Leonardo Moccia. Il patto che s’inquadra nel centrodestra sarebbe in attesa di ufficializzare altre liste in appoggio a Moccia.

«Codesta segreteria – si legge in una nota - respinge in modo categorico l’entrata di personaggi legati alla vecchia gestione della cosa pubblica che di fatto hanno provocato le disastrose condizioni in cui versa la nostra Città».