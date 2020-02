Le priorità di Pecoraro: organico comunale, tutti nel ruolo di appartenenza

«La priorità per il comune di Manduria è la sua pianta organica e le competenze di ogni figura». Lo ha detto il candidato delle liste civiche di orientamento di centrosinistra, Gregorio Pecoraro, nell’ultima intervista rilasciata negli studi di Ciaksocial. L’ex sindaco che si ripresenta alla città dopo diciannove anni dalla sua ultima esperienza (si dimise irreversibilmente dopo i primi tentennamenti della sua maggioranza), ha poi fatto chiaro riferimento al settore economico finanziario come quello meno efficiente dell’attuale amministrazione motivo per cui la sua ipotetica azione di governo sprecherà maggiori energie e attenzioni.

«Non è concepibile – ha detto Pecoraro – che l’unico dipendente in grado di far funzionare quel settore sia stato mandato in un altro comune lasciando tutto nelle mani di un dirigente che dirigente non è e che non ha competenze nella materia». Pur non avendo fatto nomi, l’appunto del candidato sindaco era rivolto all’attuale dirigente facente funzioni, Enzo Dinoi. «La pianta organica del nostro comune – ha chiarito Pecoraro – non prevede la figura di dirigente e chi oggi ricopre quel ruolo, parlando sempre dello stesso dipendente di ruolo, è inquadrato nella categoria D».

Parlando delle sue liste, infine, Pecoraro ha detto che saranno composte quasi interamente da «giovani senza nessuna esperienza amministrativa», con qualche figura esperta «che farà da guida al resto del gruppo». Sull’annunciato appoggio del Movimento 5 Stelle, poi, il candidato civico ha detto di essere sicuro di averlo ma «di non avere ancora l’adesione in tasca».