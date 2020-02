Candidature nel centrodestra, 4 in lista, Forza Italia prende tempo

Un’altra fumata nera l’altro ieri al tavolo del centrodestra chiamato, per la seconda volta in una settimana, a battezzare il nome del candidato sindaco della coalizione. A tirare il treno, questa volta, è stato il partito di Forza Italia rappresentata dalla coordinatrice provinciale, Francesca Franzoso. La consigliera regionale uscente ha chiesto una settimana di tempo per esprimere il proprio nome di bandiera da mettere nella rosa da cui dovrà essere scelto quello definitivo e unitario.

Al momento le proposte avanzate dalle varie formazioni sono quattro: Lorenzo Bullo per Fratelli d’Italia, Sandra Dicursi proposta dal gruppo “Tutto insieme per Manduria”, Giuseppe Coco per il movimento “Idea” e Nicola Moscogiuri per la Lega. Manca, appunto, quello dei forzisti che da indiscrezioni sarebbero indecisi tra due nomi, un uomo e una donna. Domenica Franzoso avrà un confronto con gli organi regionali del partito e scioglierà la riserva su uno dei due. Giovedì prossimo è stato già fissato un nuovo incontro del centrodestra con il confronto e la decisione definitiva. Nel frattempo sono previste riunioni tra le varie formazioni per cercare di assottigliare la rosa dei papabili e arrivare alla riunione di giovedì con un solo nome.