Franzoso: "per Emiliano la puzza di Monopoli è grave, quella di Manduria, no"

"Per Michele Emiliano esistono cittadini di serie A e B, in base alla convenienza elettorale. L'ultima conferma arriva dalla disparità di trattamento riservato al problema odorigeno di Monopoli e Manduria. Lo dichiara Francesca Franzoso consigliere regionale.

"Nel primo caso, di fronte alle iniziali segnalazioni dei cittadini - prosegue Franzoso - il Presidente della Regione è subito intervenuto e preso posizione. Attraverso un comunicato congiunto con l'assessore all’ambiente ha rassicurato che "saranno indagate tutte le sorgenti emissive presenti sul territorio, a partire da quelle più rilevanti, al fine di individuare ciò che ha arrecato i disturbi olfattivi e i miasmi lamentati dalla popolazione" . Non solo. Sempre nella nota, la Regione comunica di aver "attivato un tavolo tecnico permanente e ha disposto che Arpa Puglia effettui controlli a tappeto nell'area industriale di Monopoli, a tutela della salute pubblica e al fine di adempiere alle disposizioni della legge regionale targata Emiliano sul controllo degli odorigeni. I primi rilievi sono stati effettuati e sono in corso gli accertamenti analitici di laboratorio“.

La cittadina di Manduria invece, non viene degnata di alcuna considerazione, nonostante i cittadini protestino da mesi contro la qualità dell’aria e chiedano interventi e monitoraggi. Nella cittadina messapica non si contano le segnalazioni relative a difficoltà respiratorie e nausea. Parliamo di residenti nei quartieri attigui alle discariche, impianti che negli ultimi mesi, su disposizioni di Michele Emiliano, ricevono la frazione organica del Salento e del brindisino ,in deroga alle disposizioni vigenti.

Ma Manduria, a differenza di Monopoli, sconta l'assenza di un sindaco e di un riferimento "di peso" nell'esecutivo regionale.

Insomma, Emiliano a Monopoli schiera Regione, Arpa, Asl e Sezione di Vigilanza Ambientale regionale, per la “ tutela della salute pubblica “; e invece Manduria la abbandona a se stessa.

Un doppiopesismo inaccettabile, per cui chiedo che Emiliano ponga subito rimedio".