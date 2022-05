Durante sulle strisce blu: liberare le strade dei residenti e far pagare i parcheggi agli stranieri

«Il comune di Manduria liberi le strade dei residenti delle marine dai parcheggi a pagamento e faccia pagare i turisti mordi e fuggi che ogni anno affollano le spiagge manduriane». E’ la proposta dell’attivista politico Arcangelo Durante che lancia una proposta sicuramente impopolare e divisiva.

«A proposito dei parcheggi a pagamento che si stanno sistemando a ridosso delle case dei cittadini – scrive Durante - in alternativa sarebbe stato opportuno, oltre ad individuare aree di parcheggio pubbliche o private, realizzare i parcheggi a pagamento lungo la litoranea dove sostano soprattutto le auto dei forestieri».

Il politico espone così la sua battaglia contro l’integrazione e la tolleranza di quelli che definisce come forestieri. «Ogni estate – afferma - ci sono zone della litoranea che sono letteralmente invase dalle auto dei bagnanti, quasi tutti forestieri, che usufruiscono tutto il giorno della nostra spiaggia, peraltro producendo immondizia che poi i manduriani dovranno pagare; perché il comune vuole fare cassa sempre con i manduriani?», si chiede Durante convinto che questa sia «l’occasione giusta per chiamare alla contribuzione dei parcheggi a pagamento lungo la litoranea i forestieri che scelgono la nostra marina».

Durante si rivolge poi al comandante della polizia municipale ricordandogli che «non si possono solo far realizzare le strisce blu, ma che bisogna fare anche quelle bianche così come prevede il codice della strada». Il politico invita quindi il comandante a provvedere al più presto «a far rispettare tale legge».