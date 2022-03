“La maggioranza teme di non avere i voti e convoca il consiglio comunale di mattina”

La protesta delle opposizioni che chiedevano lo svolgimento pomeridiano del prossimo consiglio comunale, non è servita a niente perché ieri il presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi, ha notificato a tutti la convocazione della seduta che si terrà lunedì prossimo, 28 marzo, in modalità online per la presenza di un consigliere positivo al Covid e alle ore 9 del mattino.

Insomma, è polemica tra i consiglieri di opposizione e la presidenza del Consiglio comunale di Manduria che ha convocato la prossima assemblea cittadina per le ore 9 del mattino. Un inconsueto orario antimeridiano scartato da sempre per rendere agevole la presenza degli amministratori che svolgono libera professione, ma anche per far risparmiare alle casse comunali il rimborso della giornata di assenza ai datori di lavoro, sia pubblici sia privati, dei consiglieri alle loro dipendenze. Naturalmente tutto fatto salvi casi eccezionali che in questo caso, almeno per la minoranza, non ci sarebbero. Da qui la protesta a capo della quale c’è il consigliere avvocato Lorenzo Bullo che con altri suoi tre colleghi seduti tra i banchi del consiglio, dovrà far saltare l’udienza programmata, oppure rinunciare alla presenza facendosi sostituire. Il presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi che ha deciso la data e l’orario, ha giustificato l’eccezionalità con la presenza di un positivo al Covid tra i consiglieri di maggioranza e per questo ha deciso anche di trattare a seduta in remoto. «Un motivo in più per farlo di pomeriggio», ribatte l’opposizione che ha promesso battaglia. L'altro ieri il consigliere Bullo proprio su questo problema aveva avuto un duro confronto con il presidente Dinoi concluso con l’abbandono della riunione dei capigruppo e il successivo invio, la sera stessa, di una lettera di protesta indirizzata al sindaco Gregorio Pecoraro, alla segretaria generale, Eugenia Mandurino e a tutti i capigruppo consiliari. Nella missiva si chiedeva lo spostamento dell'assemblea nel pomeriggio e «il rispetto del regolamento che demanda alla conferenza dei capigruppo programmare i lavori e il calendario delle riunioni del Consiglio comunale».

Ignorando la richiesta, alla quale si erano nel frattempo accodati gli altri tre avvocati, Domenico Sammarco, Dario Duggento e Francesco Ferretti, tutti consiglieri di opposizione, ieri il presidente Dinoi ha ufficializzato la convocazione della seduta consiliare per il 28 marzio, in modalità online e alle ore 9.

«Vergogna, su questo sentiremo il parere del prefetto», afferma Bullo che interpreta l’ostinazione del presidente con la necessità di assicurare i numeri della maggioranza che dopo la perdita di tre consiglieri supera di una sola misura quelli dell’opposizione. «Questa è l’arroganza di chi ci amministra che pur di garantirsi la partecipazione di tutti i suoi tredici consiglieri, non ha voluto spostare l’orario; tale richiesta – prosegue l’avvocato consigliere -, era stata avanzata non per consentire la partecipazione ad un solo componente dell’assemblea, ma per permettere la presenza a più esponenti dell’opposizione». Bullo azzarda ancora la sua idea circa l'irriducibilità del presidente. «Vuoi vedere – dice Bullo -, che qualche componente della maggioranza deve prendere un aereo o ha altri impegni che non gli consentono la presenza facendo andare numericamente sotto il sindaco Pecoraro?».

Tra i punti all’ordine del giorno ce n'è almeno uno necessario alla successiva approvazione del bilancio di previsione senza il quale, superato un termine perentorio, si rischia lo scioglimento e il commissariamento dell’ente. Attualmente il sindaco Pecoraro può contare su 13 consiglieri contro i 12 dell’opposizione.

Nazareno Dinoi