Isola ecologica bocciata dal Tar, Duggento: un sito alternativo meglio del ricorso

«Prima di presentare appello alla sentenza del Tar che non ritiene idoneo il sito per il centro di raccolta rifiuti differenziati, il sindaco e l’assessore competente hanno chiesto alla Regione Puglia e agli altri enti competenti di poter spostarlo spostare in un sito più idoneo e con tutti i requisiti richiesti, mantenendo il finanziamento ottenuto?». E’ quanto il consigliere Dario Duggento ha chiesto all’amministrazione comunale in una interrogazione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.

Il testo del comunicato stampa

Ho protocollato presso il Comune di Manduria, in data odierna, nella mia veste di Consigliere Comunale ed ai sensi del Regolamento Comunale, una interrogazione rivolta al Sindaco ed agli Assessori competenti, chiedendo che questa venga inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale ed in quella sede venga data risposta orale, in riferimento alla realizzazione del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati in località San Pietro in Bevagna, frazione di Manduria.

Come, infatti, ormai noto, grazie anche agli articoli pubblicati sui Vostri mezzi di informazione, con sentenza n. 211/2022, pubblicata il 07.02.2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima –ha annullato la deliberazione n. 62 del 09 aprile 2020 della Commissione Straordinaria presso il Comune di Manduria, recante l'approvazione del progetto esecutivo di un “Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati in località San Pietro in Bevagna, frazione di Manduria” e la deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Manduria n. 24 del 26 ottobre 2017, di approvazione del progetto definitivo del predetto Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati.

Nella detta sentenza, il T.A.R. di Lecce ha stabilito che il Centro in questione non può realizzarsi nel sito identificato dal Comune di Manduria in quanto trattasi di zona a destinazione “agricola”, come previsto dal vigente P.R.G. del Comune di Manduria. La realizzazione del detto Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati è stato oggetto di finanziamento da parte della Regione Puglia; Ora, con deliberazione n. 55 del 16/02/2022 la Giunta Comunale del Comune di Manduria ha deciso di proporre appello avverso la suddetta sentenza n. 211/2022 del T.A.R. di Lecce.

Pertanto, ho presentato una interrogazione al Sindaco ed agli Assessori competenti chiedendo, visto il contenuto della sentenza suddetta (che non ritiene il sito in questione idoneo alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati) e prima di decidere di proporre appello nei confronti della stessa, se sono state formulate dal Sindaco o dall’Assessore competente richieste formali alla Regione Puglia e/o agli altri Enti competenti di poter spostare la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati in un sito più idoneo e con tutti i requisiti richiesti, mantenendo il finanziamento ottenuto, e quali sono state le loro risposte.

Dario Duggento