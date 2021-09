Il gruppo Gea ricevuto dal braccio destro di Pecoraro che non si presenta

Il sindaco Pecoraro non avrà preso seriamente la richiesta del gruppo di Gea di essere rappresentati in giunta con due assessori da loro indicati se è vero che all’ultimo incontro richiesto dai sei consiglieri non si è presentato delegando l’importante compito al suo collaboratore Gregorio Pizzi.

Se i consiglieri si siano accontentati di Pizzi o se si sono infuriati dell’assenza del primo cittadino non ci è dato sapere perché, come è noto, gli amici del gruppo Geo non parlano con noi de La Voce di Manduria.

Ecco l’analisi dell’osservatore politico manduriano, Enzo Caprino.