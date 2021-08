Progressisti: scuole senza aule per colpa della malapolitca

«In poco meno di un mese le scuole della nostra Città perdono, non a causa loro, ma a causa dell’incapacità amministrativa degli assessorati al ramo, importantissime risorse». E la considerazione che fanno i consiglieri del gruppo Progressista, Domenico Sammarco e Gentile nel commentare la perdita di finanziamenti statali per l’edilizia scolastica dovuta all’amministrazione Pecoraro e agli assessori alla Pubblica Istruzione (Vito Andrea Mariggiò) e alle Opere Pubbliche (Piero Raimondo) «che non hanno prodotto alcuna progettazione utile al recepimento del fondo – scrivono i Progressisti - nonostante le numerose problematiche presenti negli edifici scolastici di competenza comunale, specie con le odierne necessità imposte dalla pandemia».

Una incapacità nell’amministrare la cosa pubblica, secondo i consiglieri di minoranza, che ricade sin da subito sulle famiglie degli studenti e scolari dell’Istituto comprensivo Prudenzano e della scuola dell’infanzia Sacro cuore.

«La lentezza dei lavori di ristrutturazione fatti iniziare a luglio e poi ovviamente sospesi per ferie – si legge nel documento dei Progressisti - sta creando incertezze nel rientro a settembre; infatti – prosegue la nota -, il Comune di Manduria non ha reperito alcuna sede alternativa rispettosa delle regole di sicurezza previste per le sezioni dell’infanzia, lasciando i bambini e le famiglie in balia delle sorti».

C’è il rischio, insomma, che all’apertura dell’anno scolastico oramai imminente non ci siano spazi sufficienti per accogliere le classi.

Colpa di «una gestione che arranca fra poca operosità e scelte incomprensibili – sottolineano i Progressisti - in controtendenza con quanto si annunciava esattamente un anno fa, durante le elezioni, in cui l’attuale amministrazione si autoproclamava come quelli dei migliori e pronti, subito competenti, a risolvere le difficoltà locali».

Per Sammarco e gentile, insomma, «occorrerebbe, se non un atto esemplare di dimissioni, quanto meno un mea culpa per l’incapacità politica sinora dimostrata dal fallimento nel reperire tutte queste risorse finanziarie. Al contrario – conclude lo scritto - per l’amministrazione Pecoraro sembra che gli errori stiano sempre altrove e purtroppo i cittadini sono quelli che poi finiscono per pagare sempre i frutti nefasti della malapolitica».