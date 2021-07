Regolamento per gli ausiliari ambientali copiato da Brindisi, le preoccupazioni di Breccia

Il consiglio comunale di ieri ha approvato il regolamento per l’istituzione dell’ispettore ambientale comunale e dell’ausiliario ambientale comunale. Si tratta di nuove figure, da individuare nel personale dipendente e tra i volontari del terzo settore a cui sarà affidato il compito di vigilare e segnalare i casi di getto di rifiuti ed altri reati di natura ambientale.

L’atto deliberato che è l’esatto copia-incolla di un analogo regolamento “rubato” al comune di Brindisi (stessa intestazione, stessi articoli e numero di pagine), è stato occasione di un acceso dibattito tra l’assessore all’Ambiente che lo ha proposto e il consigliere comunale Mimmo Breccia che ha denunciato un possibile favoritismo dell’amministrazione nei confronti di un’associazione manduriana ben gradita alla maggioranza. L’assessora Ketty Perrone ha invece assicurato che per l’individuazione dei volontari a cui affidare il titolo di ausiliario ambientale, si procederà con regolare bando. Breccia ha invece sostenuto che le intenzioni iniziali della maggioranza erano quelle di realizzare un bando cucito su misura per un’associazione amica presente sul territorio. È stata l’assessore Perrone – dichiara Breccia – ad ammettere in commissione che lo statuto (copiato, Ndr) era stato fornito proprio dall’associazione che si proponeva a ricoprire tale compito».

La seduta consiliare di ieri è poi servita ad approvare il bilancio consuntivo 2020 così come aveva chiesto il Prefetto di Taranto che aveva censurato il ritardo del governo gialloverde nel dotarsi dello strumento contabile indispensabile per andare avanti.

