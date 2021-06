«Ho perso per Forza Italia», lo sfogo del consigliere Bullo

Ha aspettato dieci mesi per liberarsi del rospo che per tutta la campagna era stato costretto ad ingoiare. Il consigliere Lorenzo Bullo, candidato sindaco del centrodestra sconfitto già al primo turno, spiega la sua disfatta elettorale individuando le responsabilità di chi lo avrebbe fatto perdere. Forza Italia, come partito, nella persona del responsabile regionale, onorevole Mauro D’Attis. E un altro politico di cui non fa nome ma facilmente individuabile: l’ex consigliere regionale Luigi Morgante, candidato non rieletto nella lista di Forza Italia.

Morgante, è storia questa, pur candidatosi nel partito di Berlusconi, a livello locale ha preferito appoggiare il candidato di centro, Dario Duggento, facendo, di fatto, naufragare la candidatura di Bullo che nella sua coalizione aveva lo stesso partito azzurro. Una manovra «karakiri» costata a Bullo l’elezione a sindaco e a Morgante la perdita del posto in Consiglio regionale. E a Forza Italia la scomparsa dal Consiglio comunale.

Il leader dell’opposizione di centrodestra, dopo tanto silenzio, decide così di parlare e sfogarsi prendendola con i vertici regionali di Forza Italia «che non hanno voluto intervenire a Manduria per evitare la figura di aver sponsorizzato un sindaco del candidato consigliere regionale (Morgante, Ndr) e non il sindaco che aveva in pancia la lista di Forza Italia (Bullo appunto), decretando di fatto la sconfitta del centrodestra per pochi voti e non portando nessun consigliere di Forza Italia in consiglio comunale; e ovviamente – ricorda - non eleggendo il consigliere regionale locale».

Pensando al futuro, l’avvocato Bullo è convinto che «sono errori dai quali noi tutti dovremmo imparare». Ed è con questa lettura che bisogna interpretare un altro commento di Bullo. «Fermento elettorale per le prossime politiche? I papabili (già scelti e/o imposti), ovviamente non manduriani – scrive - già fluttuano in auto blu tra le vie di Manduria con lo spirito del paladino del nostro territorio! Meditate gente, meditate per tempo e riappropriatevi del voto, anche con un voto di disobbedienza clamoroso, rumoroso, ma tremendamente vero».