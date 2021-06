“Il Giannuzzi? Ospedale Covid per tutto il Salento”

Ai sindaci del versante orientale ionico sarebbe stata nascosta la verità circa l’annunciata riattivazione di tutti i reparti dell’ospedale di Manduria convertiti in Covid. «Di fatto non si tratta proprio di una riapertura, ma di una riserva permanente per malati Covid non solo della provincia di Taranto ma dell’intero Salento». Per nefrologia, cardiologia e oncologia, autonomi, non ci sarebbero più speranze. A sostenerlo è il consigliere regionale e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini e Dario Iaia, sindaco di Sava, che per domani hanno annunciato un sopralluogo nel presidio Messapico per portare su di esso l’attenzione dei vertici della sanità ionica e regionale.

Gli esponenti politici mettono a nudo i veri piani della Asl tarantina e della Regione Puglia. «Da quello che ci dicono – si legge in un comunicato stampa -, saranno solo due i reparti non Covid: medicina, con 15 posti letto che assorbirà nefrologia e cardiologia e, in un unico blocco, la chirurgia e l’ortopedia con altri 15 posti in tutto dove potranno essere sottoposti ad intervento sia positivi che negativi al Covid». Tutto il resto, per un totale di altri 32 posti, sarà dedicato alle patologie virali della Sars Cov2. Non si parla, invece, dei servizi di oculistica con possibilità di interventi di cataratta e dell'oncologia medica.

«Una situazione davvero sconcertante – scrivono i meloniani -, tenuto conto che l’ospedale di Manduria è uno dei presidi sanitari che serve tutta la popolazione tarantina a sud, d’estate punto di riferimento di molte località turiste sul mare».

Per questo domani alle 17 il consigliere e coordinatore di FdI hanno deciso di fare una visita al Giannuzzi che fino a poco più di un anno era un punto di riferimento per le malattie nefrologiche ma anche per alcuni servizi sanitari all’avanguardia come l’endoscopia digestiva prevista anche per gli ammalati oncologici. «Oggi, invece, nonostante si parli tanto di riorganizzazione per la riapertura dell’ospedale – sottolineano i due esponenti del centrodestra -, di fatto sono molte le perplessità che meritano risposte adeguate da parte dei vertici della Asl di Taranto».

Lo stesso quadro di ospedale metà Covid e metà non Covid lo traccia anche la Cgil Funzione Pubblica della provincia di Taranto. In una lettera firmata dal segretario generale del sindacato di categoria, Lorenzo Caldaralo, si prende in considerazione, per il Giannuzzi, la nascita di due grandi reparti post Covid per le aree specifiche di Medicina e Chirurgia. «Un ospedale misto – secondo Caldaralo – che accanto ai posti letto per il ricovero di pazienti con problematiche medico-interniste, nefrologiche e cardiologiche, nonché ortopediche e di chirurgia generale conserverà 32 posti letto Covid, divisi in due distinti reparti». Nell’agenda di Perrini e Iaia, è segnata anche un’altra richiesta da fare a chi detiene i dati sugli effetti della pandemia e sull’indice di letalità nella provincia di Taranto. «Ci auguriamo che venerdì qualcuno possa dirci finalmente quanti sono i decessi per Covid avvenuti non solo a Manduria ma anche a Grottaglie? Saperlo – concludono - non è indifferente, ma aprirebbe nuovi e inquietanti interrogativi».

Nazareno Dinoi