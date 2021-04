La difesa dell’assessora: nessun ritardo sull’ordinanza. Dubbi sull'origine dell'inquinamento

L’assessora all’Ambiente del comune di Manduria, Ketty Perrone, affida a Facebook la difesa di chi accusa i ritardi dell’amministrazione di cui fa parte nell’emettere l’ordinanza di chiusura dei pozzi perché ritenuti inquinati da sostanze chimiche tossiche la cui origine, secondo l’Arpa e secondo il sindaco che firma l’ordinanza, sarebbe la discarica «Manduriambiente». Tanto che nella stessa ordinanza si ordina alla società «Manduriambiente Spa» «di effettuare, entro e non oltre 30 giorni a proprie cure e spese, ulteriori serie di indagini congiuntamente ad Arpa Puglia Dap Taranto, per verificare l’attuale concentrazione degli inquinanti rilevati».

L’assessora ripercorre le fasi della pratica per «contrastare affermazioni prive di alcuna conoscenza dei fatti e soprattutto sfornite della benché minima prova di quanto asserito». Da tener presente che le accuse si riferiscono al tempo intercorso tra la notizia dell’inquinamento appresa il 22 dicembre 2020 e l’emissione dell’ordinanza avvenuta il 23 aprile, quattro mesi doto.

Ed ecco, riassunti, i vari passaggi della delicata vicenda elencati dall’assessora Perrone.

«Pochi giorni prima di Natale sono giunti all’attenzione degli Uffici comunali esiti di prelievi effettuati nel settembre 2019 e nel giugno 2020 che evidenziavano presenza di agenti inquinanti. Immediatamente l’amministrazione ha contattato la ASL per capire innanzi tutto l’entità del problema e se fossero necessarie ulteriori verifiche, atteso che i prelievi erano risalenti troppo indietro nel tempo. La ASL ha concluso che quelle analisi potevano non rispecchiare l’attuale situazione che nel frattempo poteva essere rientrata».

Durante lo svolgimento di tale attività vi sono state continue interlocuzioni e due videoconferenze in data 13 gennaio e 3 febbraio. Nella nota dell’assessore si scoprono poi dei passaggi non compresi nell’ordinanza. Tra questi un secondo prelievo di campioni di acqua dai pozzi il cui risultato, però, non viene comunicato dall’assessora. Arriviamo allora al 9 aprile quando ben 5 uffici di verifica e controllo (Dipartimento prevenzione, Sisp, Sian e Siav) «propongono al sindaco l’adozione di idonei provvedimento». Passano altre due settimane (necessarie, spiega l’assessora a individuare le particelle dei terreni interessati anche nelle province confinanti) e finalmente l’ordinanza viene firmata.

Ma non è tutto. Sempre dalla memoria dell’assessora all’ambiente, si apprende che l’origine dell’inquinamento della falda non è detto che sia la discarica Manduriambiente («gli agenti inquinanti sono stati rinvenuti in soli due pozzi spia, uno a monte ed uno a valle della discarica Manduriambiente e non in tutti i pozzi»), ma come causa o concausa «non possono escludersi sversamenti abusivi di lavorazioni industriali o artigianali».