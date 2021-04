"Fuori dal partito chi aspira solo a nomine e incarichi", lo sfogo della coordinatrice dei Verdi

Diffide incrociate, accuse di violazione di principi etici, rivendicazioni politiche, minacce di carte bollate ed indiscrezioni che riferiscono di presunti episodi di violenze fisiche durante una riunione politica. Cosa sta succedendo tra i Verdi manduriani e quattro consiglieri della maggioranza Pecoraro che solo due mesi fa avevano abbandonato la lista con la quale erano stati eletti (Città Più) per aderire al partito ambientalista? Ne abbiamo parlato con Anna Mariggiò, attuale commissaria Cittadina dei Verdi, che ci ha rilasciato questa intervista in esclusiva.

Prima lei ha comunicato la fuoriuscita dal partito di due dei quattro consiglieri perché non avrebbero rispettato la linea dell’organizzazione, subito sono stati loro a coalizzarsi e in quattro chiedono che sia lei a farsi da parte. Cosa sta accadendo quindi?

«Va tutto bene per quanto mi riguarda. Vorrei innanzitutto sottolineare come io sia stata nominata commissaria cittadina dei Verdi in maniera congiunta dai portavoce regionali e dai vertici nazionali del partito, pertanto il mio attuale ruolo si basa su una carica non datami dagli iscritti cittadini e per questo motivo non può essere revocata da altri se non dagli stessi vertici nazionali».

E nel frattempo i quattro consiglieri come si dovranno rapportare rispetto al partito?

«I consiglieri comunali Gregorio Perrucci, Agostino Capogrosso e quanti hanno appoggiato le loro ultime posizioni pubbliche che vanno nettamente contro i principi etici e del fare buona politica del Verdi non possono e non devono più parlare ne agire a nome e per conto dei Verdi».

Quali sono a questo punto i suoi compiti all’interno dei Verdi?

«All'interno dei Verdi ho compiti e doveri di garanzia e vigilanza quindi devo assicurarmi che tutti coloro che aderiscono al partito seguano strettamente i principi e i regolamenti etici dei Verdi che, sostanzialmente, vuol dire soprattutto fare buona politica».

Come si è giunti quindi alla situazione attuale?

«Già durante la campagna elettorale, quindi prima del voto, alcune persone si erano avvicinate al partito con l’intento di unirsi a noi dei Verdi, ma già subito dopo le elezioni, invece, mi sono resa conto che quelli che erano entrati erano degli “scontentati” dal sindaco Pecoraro stesso, personaggi, cioè, che avevano intenzione ed interesse a fare tutto tranne che condividere le battaglie, i principi ed i valori del nostro partito, utilizzando, al contrario, la nostra bandiera per togliersi i propri sassolini dalle scarpe».

Quindi lei conferma che i consiglieri in questione (Gregorio Perrucci, Agostino Capogrosso, Michele Matino e Filippo Scialpi) avessero in realtà, già prima di aderire ai Verdi, delle situazioni pregresse di “scontentezza” rispetto alle scelte politiche effettuate dal sindaco Pecoraro all’indomani della sua vittoria elettorale?

«A loro non interessava aderire al nostro partito ma avevano ben altri interessi personali: avevano ambito a qualcosa che non avevano avuto da Pecoraro, come ad esempio qualche assessorato mancato, agendo in seguito così secondo dinamiche di rivalsa personali all’interno della maggioranza».

Quindi la reazione dei Verdi?

«Noi Verdi parliamo ed agiamo secondo principi eticamente sani e non di spartizioni, pertanto diffido i quattro consiglieri a parlare ed agire in nome e per conto dei Verdi, avendo loro dimostrato di non sapere crescere politicamente e di voler solo rimanere nel loro piccolo microcosmo legato ad incarichi e deleghe all'interno del consiglio comunale».

Abbiamo appreso di episodi di violenza durante una recente riunione del partito (un consigliere di maggioranza avrebbe sbattuto violentemente un pugno sul tavolo durante una conversazione lei procurandosi egli stesso delle fratture alla mano), cosa è successo veramente?

«Non mi sento di poter smentire nulla, ma preferirei non commentare, davvero! Loro pensavano di poter imporre le proprie idee alzando la voce e attraverso maniere forti, anche forse perché si trovavano di fonte una donna (purtroppo in politica, e non solo, c’è ancora molto sessismo nei confronti delle donne), invece in questo caso hanno trovato una persona forte e decisa che ha difeso e difende innanzitutto l’immagine ed i valori del partito dei Verdi, fatti come prima cosa di pacifismo, rispetto e tolleranza».

Tutto chiarissimo! Un’ultima nota?

«Vorrei fosse chiaro che in consiglio comunale oggi non è presente alcun gruppo dei Verdi. I quattro consiglieri non possono utilizzare più il nome del nostro partito. Suggerisco loro di creare un nuovo gruppo consiliare che potrebbero chiamare tranquillamente chiamare “gli scontentati da Pecoraro"».

Gabrio Distratis