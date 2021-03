La "tolleranza zero" sui controlli e le priorità dell’amministrazione Pecoraro? I divieti di sosta!

Mentre in tutta la provincia di Taranto, in Puglia e nel mondo i sindaci invitano i propri cittadini a rispettare le norme contro il contagio o semplicemente si preoccupano, con ordinanze e raccomandazioni, di diffondere i contenuti dell’ultima ordinanza sugli assembramenti del presidente Michele Emiliano, il sindaco di Manduria, attraverso il suo ufficio di staff, informa la cittadinanza che «sarà intensificato il servizio di controllo da parte della polizia locale che avrà “tolleranza zero”».

Si penserà: per gli assembramenti? Per la violazione delle norme sul distanziamento? Per chi non indossa le mascherine o non rispetta gli orari delle passeggiate e delle consumazioni di alimenti nei locali pubblici? Niente affatto. Per l’amministrazione comunale la priorità sono i parcheggi fuori posto.

Tolleranza zero, quindi «su tutti i divieti previsti dal codice della strada, a cominciare da quelli di sosta e di parcheggio sui marciapiedi, che saranno interessati da rimozione coatta; si invitano pertanto i cittadini a prestare la massima attenzione alle norme (anti contagio? Ma quando mai!, Ndr) che regolano il rispetto della città e della civile convivenza».

Nazareno Dinoi