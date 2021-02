Breccia: la palestra per i vaccini è una scelta scellerata

Per il consigliere Mimmo Breccia la scelta dell’amministrazione di concedere la palestra della Marugj come sede vaccinale è stato un errore da correggere. Il leader di minoranza non pone la questione del rischio di contagio, piuttosto il fatto che si debba privare i ragazzi di un luogo per lo svago, la socializzazione e l’attività fisica. «Con tante restrizioni e con così pochi luoghi dove poter ricreare lo spirito e il corpo, i nostri amministratori che fanno? Tolgono proprio la palestra».

Una «scelta scellerata del nostro sindaco e del nostro vicesindaco assessore alla cultura che come sempre non consultano nessuno neanche per scelte così importanti; come se tutta Manduria ormai fosse cosa loro», insiste Breccia che pone delle alternative.

«Ci sono tanti luoghi pubblici dove vaccinare la gente – dice -, come la sede del Gal o del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria o la sede di Bollenti Spiriti. Spero che qualcuno si renda conto dell’errore e trovi un rimedio prima di lunedì», conclude Breccia che si dice «pronto a sostenere la battaglia civile dei genitori».