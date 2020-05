Processo agli "orfanelli", il pm chiede vent'anni per i tre maggiorenni

Il pubblico ministero Remo Epifani, ha chiesto vent’anni di reclusione per i tre manduriani, Gregorio Lamusta, Antonio Spadavecchia e Vincenzo Mazza, tutti maggiorenni, imputati nel processo sulla morte del 66enne manduriano, Antonio Cosimo Stano, vittima di bullismo.Nella sua requisitoria, il pubblico ministero, Remo Epifani, ha ripercorso l’inquietante vicenda che ha portato alla sbarra in tutto 16 ragazzi, tre maggiorenni e tredici minorenni (questi ultimi già giudicati con l'affidamento alla prova dei servizi sociali per un periodo tra un anno e mezzo e tre anni) e che ha fatto parlare l’Italia intera per la crudeltà dei video che riprendevano le violenze subite da due pensionati invalidi, uno dei quali, Stano, è deceduto per un’ulcera perforata.

L’udienza di ieri è stata anche dedicata alle parti civili con gli avvocati Giuseppe Brunetti e Mariliano Stano che rappresentano i familiari di Stano e dell’altro disabile vessato dal gruppo dei cosiddetti «orfanelli», così come i bulli si facevano chiamare nelle chat in cui facevano girare i video delle loro bravate. I due avvocati hanno fatto notare come la scelta delle vittime veniva fatta confidando sul loro stato psichico non gli permetteva di avere un dialogo aperto con i rispettivi familiari. (Domani altri particolari)