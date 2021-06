Ilva Ambiente svenduto: 40 anni ai manduriani

La Corte d’assise del Tribunale di Taranto ha condannato 47 imputati (44 persone e tre società) nell'ambito del processo “Ambiente Svenduto” su presunto disastro ambientale delle acciaierie Ilva. Tra i condannati anche tre manduriani che ricoprivano ruoli apicali nello stabilimento di proprietà dei fratelli Riva (anche loro condannati).

Per i tre manduriani in tutto 40 anni e mezzo di carcere. Tutti ingegneri, sono Luigi Capogrosso, condannato a 21 anni di carcere, Ivan Dimaggio, per lui 17 anni e Giuseppe Dinoi che se l’è cavata con 2 anni e sei mesi di reclusione.

L’accusa aveva chiesto pene rispettivamente 28 anni per Capogrosso difeso dall’avvocato Enzo Vozza, e 3 anni e nove mesi per Dinoi difeso dagli avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi. Invariata la pena per Dimaggio difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Pasquale Annicchiarico.

Capogrosso, ex direttore dell’acciaieria, era accusato, tra le altre cose, di «aver commesso più delitti contro la pubblica incolumità nonché delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, quali fatti di corruzione e di concussione, falsi e abuso d’ufficio».

Dimaggio ha risposto di reati di natura ambientale. In particolare, secondo la procura, per non avere impedito «con continuità e piena consapevolezza, una massiva attività di sversamento nell’ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti».

L’ingegnere Dinoi è finito sotto processo con l’accusa di avere omesso i controlli sulla buona tenuta dei macchinari sotto la sua responsabilità, in particolare della gru crollata durante il tornado del 28 novembre del 2012 che causò la morte di un operaio di 44 anni. I legali degli imputati sono già pronti per iniziare la causa di appello.