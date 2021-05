Commercialista infedele salda il conto con 75mila euro

Un commercialista manduriano finito sotto indagine con l’accusa di peculato e interesse privato, ha chiuso il conto con la giustizia contabile versando la somma di 75mila euro.

La procura della Corte dei Conti aveva intimato allo stesso di pagare 400.000 euro per le condotte contestate in ambito penale, 200.000 euro dei quali addebitati come danno di immagine.

La magistratura contabile ha accettato le controdeduzioni dell’avvocato difensore, Lorenzo Bullo, in termini di quantificazione del danno che individuava la somma effettivamente richiesta in 150.000 euro ridotta in via definitiva a 75.000, avendo chiesto e ottenuto il giudizio di concordato tributario.

Nel 2017 il commercialista, curatore fallimentare di una società agricola, era stato indagato dalla Guardia di Finanza che aveva scoperto un ammanco nelle casse della società in bancarotta. I finanzieri della compagnia di Manduria al comando del capitano Giuseppe Lorenzo, avevano scoperto un trasferimento di denaro della società fallita su un conto corrente intestato al curatore per una somma complessiva di 300 mila euro, circa metà della quale era stata poi restituita. Nel 2002 il commercialista era riuscito a farsi nominare commissario liquidatore della società agricola amministrandola apparentemente in regola. Gli affari, però, almeno dalle carte che le fiamme gialle sono stati in grado di tirare fuori, andavano bene soprattutto per i suoi conti bancari. Accertato il versamento della somma pattuita, il procedimento davanti alla Procura della Corte dei Conti di Bari, si è concluso con la estinzione dello stesso condannando il professionista al pagamento delle spese di giudizio.