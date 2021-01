«Ghost wine», anche a Manduria un deposito di vino Primitivo adulterato

Anche a Manduria c’era un deposito di vino adulterato finito sotto sequestro nell’inchiesta dei Nas di Lecce denominata «Ghost wine» che a giugno del 2019 portò all’arresto di undici persone e una ventina di indagati tra imprenditori e faccendieri delle province di Lecce, Brindisi e Bari accusati di aver gestito un sistema di adulterazione del vino poi rivenduto in Italia, ma anche sui mercati esteri, come prodotto di qualità, in qualche caso biologico, Doc o Igt. Secondo gli investigatori, il tutto sarebbe stato realizzato con particolari tecniche di manipolazione, sfruttando anche scarti per realizzare ingenti quantitativi di prodotto vinoso.

La circostanza del deposito di vino adulterato sequestrato in una cantina di Manduria (sulla carta Primitivo di Manduria Doc), emerge da un’ordinanza della sezione civile della Cassazione che respinge il ricorso presentato da tre imprenditori di Mesagne finiti nell’inchiesta.



«Il pubblico ministero – si legge nell’atto pubblico - ha preceduto al sequestro probatorio sia di 18.467 ettolitri di vino … sia di ulteriori ingenti quantitativi (per un totale di circa 95mila ettolitri), rinvenuti negli stabilimenti di San Pietro Vernotico e Manduria, di vino declassato - a seguito delle verifiche svolte dagli organi competenti - in vino rosso zona vinicola e quindi non inquadrabile nelle aree geografiche tipiche indicate dall'azienda (Brindisi rosso riserva, Primitivo di Manduria, Salice Salentino, ecc.).

Gli investigatori della procura leccese portarono alla luce tecniche enologiche illegali per “rielaborare e rendere commercializzabile anche vino scadente e non vendibile rendendolo idoneo, bevibile e non facilmente identificabile quale vino sofisticato per mezzo di nuova fermentazione, aggiunta di sostanze varie”. Cioè, sarebbe stato tagliato e utilizzato prodotto di provenienza estera, spagnola, soprattutto, a volte anche ignota, per aumentare «la gradazione alcolica e/o cambiare il colore e/o conferire al prodotto aromi, profumi e sapori tipici dell’affinamento/invecchiamento prolungato in recipienti in legno».