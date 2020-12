​Sabato e domenica con la cultura e la musica del maestro Arnò

Un weekend di danza, cultura e musica: il 19 e 20 dicembre Manduria ospiterà due eventi pensati progettati e finanziati da Ferdinando Arnò. Performance a porte chiuse che si svolgeranno nei giardini Burle Marx e a cui i cittadini potranno assistere (dalle 17,30 alle 21,30) in streaming o dalle finestre e dai balconi di casa grazie ai un videowall mobile che raggiungerà le principali piazze della cittadina pugliese.



Il primo evento (sabato 19), che avrà come protagonisti Arnò, Alessio Bertallot e Alessandro Baricco, è un'intuizione artistica che fa incontrare in un inedito mash up la voce di Baricco, impegnato nella lettura di Novecento (il monologo teatrale e libro da cui è stato tratto il film di Giuseppe Tornatore, La leggenda del pianista sull'oceano), con la leggendaria colonna sonora scritta da Ennio Morricone ed altri ingredienti come I Puritani di Vincenzo Bellini e le sonorità di Danger Mouse, uno dei produttori più innovativi e geniali dell'ultimo decennio.

Domenica pomeriggio, 20 dicembre, la ballerina Simona Forlani con la coreografia di Wanda Moretti darà vita ad una Performance Site Specific per Manduria, una speciale esibizione di danza verticale sulle note di Downtown Strolling, un gioiello pop composto da Ferdinando Arnò che in questa occasione lo eseguirà dal vivo. Wanda Moretti ha fondato la prima compagnia italiana di danza verticale, una disciplina straordinaria che sfuma confini e limiti accorciando le distanze tra spazio e corpo.

Nella mattinata di domenica 20 dicembre andrà in scena la seconda edizione di Rumore con Amore che riunisce artisti e musicisti manduriani diretti da Ferdinando Arnò. L'evento verrà trasmesso, come gli altri, in streaming sul sito e sulla pagina Facebook La Voce di Manduria