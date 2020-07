"Dario Pinelli Trio" sul palco de La Voce (e sulla Tv araba del Bahrain)

Il trio Dario Pinelli, è la prima novità della prossima festa de La Voce di Manduria (altre saranno annunciate in seguito) giunta quest'anno alla sua undicesima edizione senza interruzioni. L'appuntamento d'agosto con la cultura e la musica targata "La Voce" è per sabato 22 agosto, piazzale antistante la chiesa di Sant'Antonio, a Manduria. Un annuncio che ci fa onore e che ci offre l'occasione per presentare l'ultima affermazione internazionale del chitarrista manduriano con il suo attuale trio.

La Televisione internazionale del Bahrain ha voluto omaggiare il Dario Pinelli Trio con uno speciale, della durata di mezz’ora, andato in onda sabato 25 luglio alle ore 20 locali.

Ad intervistare Dario Pinelli, Ivano Corvaglia e Marco Iunco, è stata la popolarissima anchor e reporter bahrenita, Heba AbdelGhaffar. Nel servizio si sono trattati temi legati al lockdown e in che modo questo ha influito sulla produzione musicale; poi i tre musicisti hanno voluto suonare in acustico - niente microfoni, niente amplificazione, solo una chitarra, un basso e una BagDrum (strumento acustico, per altro, ideato e brevettato dallo stesso Pinelli) - tre dei pezzi che hanno spopolato nei Paesi del Golfo dopo il loro tour del 2019.

Nell’intervista, in lingua inglese, i musicisti hanno parlato della propria infanzia, di come si sono conosciuti, come hanno cominciato a collaborare insieme, per arrivare a descrivere le emozioni provate durante i loro giri del mondo.

Dario ha spiegato che “in ogni Paese che visitiamo, portiamo il nostro bagaglio, la nostra cultura che è l’insieme dei ricordi, delle sensazioni e delle tradizioni che raccogliamo in giro per il mondo durante i nostri tour e, puntualmente, portiamo via con noi un altro pezzo di storia. Siamo noi a diventare più ricchi portando la nostra musica in mezzo alla gente, ecco perché il nostro spettacolo piace dappertutto, è un linguaggio universale che comprende ogni colore, ogni forma…”

L’intervista è ora visionabile su YouTube al canale ufficiale di “Bahrain International Television”.

Finalmente, dopo mesi di inattività legata al fermo per la pandemia, il gruppo comincia i suoi live con un concerto a Oria – organizzato dall’Amministrazione Comunale in piazza Lorch, venerdì 31 luglio alle ore 21,00 – dove il Trio festeggerà anche i 100 mila followers sul popolare social network Instagram e, il 22 agosto, sarà ospite della Festa della Voce, per un’esibizione molto particolare. In entrambi gli eventi ci saranno i posti a sedere disposti secondo il distanziamento previsto dal DPCM in materia anti Covid-19. Di seguito, l'intervista integrale.