E’ stata aperta oggi a Manduria, in occasione dell’anniversario del santo, la piccola chiesa di Sant’Agnese. Praticamente sconosciuta alla maggior parte dei manduriani, il piccolo luogo di culto che si trova alle spalle dell’ex cinema Candeloro (Vico III Matteo Bianchi), resta chiusa per tutto l’anno ad eccezione del 21 gennaio, giornata in cui ricorre il nome di Sant’Agnese vergine e martire. La santa è la protettrice di fidanzate, vergini e giardinieri.

In queste foto pubblicate sul profilo Facebook di Joannes Del Sorriso, le immagini del suo interno con i particolari di un antico dipinto dietro l’altare e delle statue che raffigurano la santa. La chiesetta fa parte della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli.