Nel presepe c’è la vergine Maria con il pancione

Poco pubblicizzato, ma nonostante tutto abbastanza visitato, il presepe allestito all’interno della chiesetta della Santissima Annunziata (meglio conosciuta come «Crocefisso dell’Annunziata»), presenta una particolarità forse unica a Manduria: la madonna incinta. La rappresentazione sacra che si snoda per tutta la lunghezza della chiesetta di via Fonte Pliniano, è composta da paesaggi suggestivi e personaggi in terracotta di medie dimensioni che riproducono i momenti della natività. La prima scena è proprio quella di Maria prima del parto che in compagnia di Giuseppe e l’asinello si sta recando a Gerusalemme. La statua della vergine è quella di una giovane gravida a termine con le mani sul pancione che da lì a poco sgraverà dando alla luce il figlio Gesù.

È abbastanza raro vedere la statua di Maria incinta. In alcuni ambienti della più conservatrici della chiesa tale immagine viene addirittura considerata blasfema. Un motivo in più per andare a vederla nell’antica chiesetta dell’Annunziata.