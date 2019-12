La magia di una ninna nanna a Gesù bambino cantata e registrata 70 anni fa a Manduria

Si segnala la bella ninna nanna raccolta, dalla viva voce di popolane di Manduria, dall’etnografo tarantino Alfredo Majorano nel 1950. 1

La registrazione musicale è ascoltabile in questa pagina. Il canto, in dialetto mandurino, è composto da quattro strofe di quattro versi ciascuna.

La prima strofa è conosciutissima e descrive in modo ingenuo l’evento della nascita di nostro Signore, soffermandosi sull’aspetto esteriore del Bambinello descritto come il ritratto della salute e della vitalità (“biancu e russu comu miliddu”).

Il testo è il seguente:

Ninna nanna, ninna nonna,

è parturita la Matonna

e jè fattu nu bellu piccinnu

bianch’e russu comu miliddu.

San Ciseppu li ccatta la fassa

la Matonna lu pija e lu ‘nfassa

e lu ‘nfassa finu finu

quant’è bellu Gesù bambinu.

E Gesù bambinu nasci

cu tanta povertà,

e no teni no pezzi e no fassi

e mancu fuecu pi riscaldà’

San Ciseppu lu vicchiarellu

jeni a corchiti a casa mia

ca ti consu lu litticiellu

a lu cammarinu ti l’anima mia 2

Esistono altre versioni del canto in cui figurano strofe intermedie e, talvolta, anche un ritornello (“La ninna nanna ti voju cantari, la ninna nonna ti voju sunà”)intercalato ogni due strofe.

Tra le strofe intermedie compaiono spesso le seguenti: “Bambinieddu zzuccaratu/ uecchi rizzu e ‘nnamuratu/ quannu nascisti facisti l’amori/ e ti chiamara rrubbacori/ m’ha rrubbatu lu cori mia/ bambiniedu lu sposu mia” che, nei miei ricordi d’infanzia, seguiva le prime due.E ancora: “Bambinieddu a mienzu casa/ la madonna lu ‘zzicca e lu asa/ San Ciseppu cu li uecchi t’amori/ lu ‘zzicca, lu asa e lu strenci allu cori”, posta prima dell’ultima. Quest’ultima presenta talvolta una variante iniziale, più consona al contenuto del canto (che ha per protagonista il Bambino Gesù), che prevede come primo verso “Bambinieddu, bambinieddu” al posto di “San Ciseppu lu vicchiarellu”.

Da notare che l’ingenuo appellativo di rubacuori rivolto al Bambinello è riportato in altre versioni salentine: (Bambineddu zuccaratu / piccineddu nnamuratu / tu si natu pe’ l’amore / Bambineddu rrubbacore / me rrubbasti lu me cori) e nel canto natalizio siciliano “Bamminieddu balla, balla” o “Bamminieddu picciriddu” (Bammineddu picciriddu/ lu me cori lu voli iddu/ iddu chianci ca lu voli/Bammineddu rubbacori).

Il bel canto popolare, nonostante la semplicità, meriterebbe di essere inserito nel filone delle pastorali natalizie dell’Italia meridionale, che, dal punto di vista musicale, unisce Napoli alle province più lontane dell’antico reame.

Al ricco repertorio ha molto contribuito Sant’Alfonso Maria de’ Liguori con varie sue composizioni, tra cui spicca il celebre "Quanno nascette Ninno", noto anche come "Pastorale", scritto nel dicembre 1754 quando si trovava in proprio in Puglia, nel foggiano.

Auguri vivissimi.

Giuseppe Pio Capogrosso

1. Alfredo Majorano Nunziato (Taranto 22 Dicembre 1902 – Taranto 28 giugno 1984) è stato uno studioso di tradizioni popolari ed etnografo, oltre che autore teatrale. A lui è intitolato il Museo etnografico di Taranto, sito nella Città Vecchia, in Via Duomo, all’interno diPalazzo Galeota.

2. La registrazione sonora del canto, eseguita nel 1950 a Manduria (TA) da Alfredo Maiorano, é tratta dal sito Internetculturale di proprietà dell'ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico.

LINK:http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATA0021_majorano_2_01&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU

3. Nell’immagine è riprodotto un santino-calendarietto fatto stampare dalla Chiesa Madre di Manduria – Parrocchia Ss.Trinità per l’anno 1970 (Collezione privata dell’autore).