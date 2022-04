“Il destino non c’entra”, la sceneggiatura degli studenti dell’Einaudi per la sicurezza sul lavoro

Potrebbe diventare uno spettacolo teatrale oltre che un’occasione di orgoglio per l’Istituto Einaudi di Manduria: si chiama “Il destino non c’entra” ed è la sceneggiatura proposta dai suoi studenti per partecipare al concorso “Dal palcoscenico alla realtà Scuola di Prevenzione” promosso da Inail Puglia e Regione Puglia. Il tema è la sensibilizzazione verso la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso l’arte espressiva del teatro e del cinema: per votare basta un like sulla pagina Facebook alla sceneggiatura numero 4.

C’è tempo sino al quattro maggio per permettere agli studenti manduriani del IV e V della sezione Turismo di salire sul podio e vedere sul palco la propria opera teatrale, la prima e dilettante esperienza, che mette in scena con originalità il bascktage della realizzazione del progetto in corso. La scena si apre con gli stessi studenti che nell’auditorium della scuola si confrontano per scegliere quale storia raccontare, quale tragedia trasporre. Ecco che tra le vite spezzate elencate, quella di Massimo a Taranto colpito da un telaio di ferro improvvisamente sganciato, del diciottenne Lorenzo di Udine stroncato da una barra d’acciaio durante uno stage a Udine o di Giuseppe morto in un incidente stradale mentre era impegnato in un corso professionale, se ne palesa una straziante. È la storia furtiva di Marco, loro compagno di banco che ha perso il padre, in quella maledetta cava dove lavorava, quando aveva otto anni. Mario, che non aveva il casco durante l’orario di lavoro e cui non era stata concessa una pausa durante il suo turno. Un pezzo di vita che permetterà ai giovani sceneggiatori di avere la propria narrazione da proporre.

Una sceneggiatura pirandelliana, semplice e commovente, questa proposta dagli aspiranti periti turistici dell’Einaudi come ultimo passo prima del traguardo: all’elaboratore che sarà vincitore sul social sarà assegnato un premio di 2000 euro da destinare all’acquisto di attrezzature e materiali funzionali alla prevenzione e miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle strutture scolastiche. Un modo creativo per avvicinare gli studenti delle scuole secondarie al mondo del lavoro rafforzando la cultura della prevenzione e della sicurezza. Per scoprire la sceneggiatura e votarla clicca qui

Marzia Baldari