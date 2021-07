Masseria Cuturi, affresco del Bianchi riportato alla luce dopo tre secoli

Nella masseria Cuturi scoperto un antico affresco di Gaetano Bianchi datato 1691

L’antica tenuta della Masseria Cuturi di Manduria svela un preziosissimo affresco datato al 1691 che riporta la firma di “Gaetanus Biancus”. Si tratta di Gaetano Bianchi, il famoso pittore originario di Melpignano, provincia di Lecce, trasferitosi a Casalnuovo (Manduria) intorno al 1700 e diventato poi capostipite della famiglia di artisti manduriani, i Bianchi, autori di numerosi affreschi e quadri esposti nelle chiese manduriane ed in altre città della Puglia. L’opera di cui non si conosceva l’esistenza perché nascosta sotto un altro affresco, si trova sulla parete frontale della chiesetta rurale tipica del paesaggio agricolo pugliese.

L’affresco raffigura la Madonna al centro con i piedi che poggiano sulla falce di luna; alla sua destra vi è l’apostolo Pietro inginocchiato con in mano le chiavi del paradiso e il libro delle Scritture; mentre a sinistra, anch’esso in ginocchio, compare San Rocco con in mano il bastone da pellegrino. Entrambi si prostrano a venerare la Vergine in segno di devozione.

L’immagine religiosa è contornata da una cornice anch’essa dipinta che segue la forma dell’arco a tutto sesto della volta a botte della chiesa.

Il ritrovamento dell’opera pittorica è avvenuto per caso poiché era stata occultata da un altro affresco che ne riproduceva la stessa immagine e che era in procinto di essere restaurato. Durante il ripristino si è staccata una parte d’intonaco permettendo l’eccezionale scoperta: sotto la copia è venuto alla luce il dipinto del Bianchi che è riuscito a mantenersi in buono stato di conservazione del colore e delle figure rappresentate.

L’imitazione dell’affresco originale, anche lui recuperato con ogni cautela possibile, è stato posizionato su una parete dell’ingresso principale della Masseria ed è manchevole di diversi frammenti di colore soprattutto nella parte inferiore.

La chiesetta, come la masseria, era riservata alla famiglia del possidente manduriano Tommaso Schiavoni Tafuri, proprietario dei terreni circostanti de dell’omonimo bosco di lecci. Le funzioni religiose erano concesse anche ai contadini che prestavano servizio nei suoi latifondi.

La sorprendente scoperta è stata fatta dagli imprenditori veneti Rossi–Chauvenet, nuovi proprietari dell’azienda e di tutti fabbricati compreso il lecceto i quali hanno deciso di investire in un ambizioso progetto di produzione olearia, vinicola e cerealicola biologica ampliando così e arricchendo il sito di servizi anche per il turismo.

Francesca Dinoi