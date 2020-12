Covid, aggiornamento positivi a Manduria, Sava, Maruggio, Torricella e Avetrana

La curva del contagio a Manduria fa registrare un trend stabile, ma che sfora – anche se di poco – la soglia dei duecento positivi al Covid. Il sindaco Gregorio Pecoraro, sulla base delle informazioni contenute nel bollettino ufficiale della Prefettura, rende noto che al 21 dicembre i manduriani contagiati sono 205, di cui 52 pazienti già ospedalizzati. Sono invece 25 i cittadini in stato di sorveglianza e isolamento fiduciario.

Sabato scorso, la diretta Facebook del sindaco di Sava, Dario Iaia, conteneva invece buone nuove per i cittadini savesi: dopo aver sfiorato i 100 contagiati a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre, il numero dei cittadini positivi si era ridotto praticamente di due terzi, scendendo a 32. La comunicazione odierna del primo cittadino savese frena gli entusiasmi: i cittadini positivi risultano 45. Cauto ottimismo dunque, considerato che i numeri di novembre sembrano lontani. Tuttavia, una nuova - seppur lieve - crescita c’è stata.

Trend in discesa invece a Torricella: il sindaco Michele Schifone comunica che ad oggi il numero torricellesi positivi è compreso in un intervallo tra 4 a 6. Il dato tiene conto del bollettino ufficiale della Prefettura incrociato con le comunicazioni orizzontali immediate tra lo stesso primo cittadino, i positivi e i medici di base. Contagi praticamente dimezzati, se si considerano i numeri di novembre ed inizio dicembre.

Infine, curve stabili a Maruggio e Avetrana. I cittadini maruggesi tuttora positivi al Covid sono 22, in linea con la media di dicembre. Situazione analoga nel comune avetranese, dove l’ultima comunicazione relativa ai contagiati riporta 40 cittadini positivi.

Gianpiero D’amicis