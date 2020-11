Rifiuti infetti dal Covid, il comune si accontenta ma il problema persiste

Problema irrisolto o risolto parzialmente e male quello dello smaltimento dei rifiuti dei contagiati manduriani dal Covid. Il problema è noto e preoccupa tutti: per disposizione dell’amministrazione comunale, nelle persone dell’assessora all’ambiente, Ketty Perrone e del responsabile del contratto con la Igeco, Andrea Occhilupo (professionista pagato dal comune per verificare la regolarità dei rapporti tra impresa e ente), la spazzatura prodotta dalle famiglie con persone infette e in quarantena, viene smaltita quotidianamente nell’indifferenziato e lasciata all’esterno delle abitazioni dove sarà poi ritirata solo nei tre giorni previsti (lunedì, mercoledì e sabato). Accade quindi che per almeno quattro giorni il rifiuto così pericoloso resta incustodito sui marciapiedi o sui davanzali delle case alla mercé di animali o delle intemperie che spesso danneggiano le buste di plastica nere spargendo intorno materiale potenzialmente e sicuramente contagiante.

Da premettere che non esistono disposizioni per identificare questo genere di rifiuto che rimane in bellavista all’interno di buste di plastica o nella migliore delle ipotesi nei bidoncini dell’indifferenziata.

Situazione spiacevole anche per gli stessi responsabili Igeco (la ditta incaricata dello spazzamento) che interpellati sul caso hanno dichiarato che «lasciare i rifiuti infetti fuori senza che gli stessi siano ritirati, a mio avviso, crea pregiudizio per l'igiene ed il decoro urbano». All’amministrazione comunale (e dei tanti ambientalisti che la compongono) va bene così e non come dovrebbe invece essere: farli ritirare quotidianamente dagli addetti ai lavori per la sicurezza sanitaria della popolazione.